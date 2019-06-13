خطوات بسيطة تحمي بها هاتفك من التجسس

أوصى خبراء التقنية باتباع بعض الخطوات البسيطة لحماية الهاتف من خطر التجسس أو الاختراق .

ويتم ذلك عن طريق ذهاب المستخدم إلى قائمة إعدادات الهاتف وتشغيل أو تعطيل بعض الميزات مثل :

” ميزة التحكم بالميكرفون ” حيث تطلب بعض التطبيقات عند تحميلها على الهاتف الوصول إلى الميكروفون الموجود فيه وتبدأ بتسجيل الأصوات دون علم المستخدم أحيانا .. ولمنع ذلك يتوجب على المستخدم إتباع الآتي :

– الذهاب إلى قائمة الإعدادات

– الضغط على زر الخصوصية .

– الضغط على خيار الميكروفون وستظهر بعدها قائمة التطبيقات التي يمكنها استعمال الميكروفون ةيمكن للمستخدم الاختيار من بينها وفقا للتطبيقات التي يثق بها

” ميزة التحكم بالكاميرا ” حيث يمكن للمستخدم تحديد التطبيقات الموجودة في هاتفه والتي يمكنها الوصول إلى الكاميرا بنفس الطريقة التي يحدد بها التطبيقات التي يمكن للميكروفون الوصول إليها وبذلك يحمي نفسه من خطر التجسس عليه عبر كاميرا الهاتف .

” إعدادات الموقع ” فبإمكان العديد من التطبيقات الموجودة في الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الذي يقع به الهاتف .. ويمكن لقراصنة الإنترنت استغلال هذه الميزة بتحديد موقع صاحب الهاتف والاستفادة من هذه المعلومات .

ولمنع حدوث ذلك يفضل عدم السماح لأي تطبيق من الاستفادة تحديد النوقع عبر الهاتف .