أثارت الحلقة الأولى من مسلسل “دفعة بيروت” ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، جاءت أغلبها إيجابية حول الأفكار والموضوعات المطروحة فيه، إذ سرعان ما تصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثاً عبر “جوجل” وكذلك قوائم التريند في تويتر.

وفي هذا السياق حرصت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن، على دعم صنّاع العمل وطاقمه من خلال توجيه رسالة لهم عبر تغريدة لها في حسابها على تويتر، نشرتها بالتزامن مع عرض الحلقة، وقالت فيها: “مسلسل دفعة بيروت.. عمل ضخم ومشغول بحرفية ومتعة.. تحية لكل اللي عملوا مجهود جبار بظروف صعبة”، مضيفةً: “مبروك جمال سنان فخورة فيك.. مبروك للرائعة هبة مشاري حمادة والمميز علي العلي وكل النجوم.. اليوم ٦:٠٠ مساءً بتوقيت بيروت والسعودية، ٧:٠٠ بتوقيت الإمارات على شاهد”.

مسلسل #دفعة_بيروت عمل ضخم ومشغول بحرفية ومتعة.. تحية لكل اللي عملوا مجهود جبار بظروف صعبة

مبروك جمال سنان فخورة فيك

مبروك للرائعة هبة مشاري حمادة والمميز علي العلي وكل النجوم

اليوم ٦:٠٠ مساءً بتوقيت بيروت والسعودية ٧:٠٠ بتوقيت الإمارات على #شاهد @ShahidVOD @sanan_jamal pic.twitter.com/IMq6WA2SnO — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) October 16, 2020

ولم تكن ماغي الوحيدة التي تشيد بهذا المسلسل، إذ انضم إليها الفنان اللبناني ​باسم مغنية​، من خلال كتابة تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال فيها: “مسلسل يسعى لتلميع صورة بيروت في العالم دفعة بيروت، وسياسيونا يحرقون صورة بيروت أمام العالم، الفن ينتصر”.

هذا وكان رواد تويتر أيضاً، قد سارعوا بنشر آرائهم فور انتهائهم من مشاهدتهم للحلقة الأولى، حيث كتب أحدهم قائلاً: “دفعة بيروت الحوار و قصصهم قوووييه”، وأضاف آخر: “توني خلصت الحلقه الأولى والله روعه روعه اخراج وأحداث حلوه والكاست أجمل واضح انهم مسوين شغل جبااار، تغير حيل عن دفعة القاهره بكل شي والله اختلاف جذري كبيير عن دفعة القاهره”.

فيما ذهب آخرون لانتقاد الجرأة الموجودة فيه، والطرح الذي لم يعتد عليه الجمهور العربي في المسلسلات التي يتابعونها عادةً، خصوصاً المشهد الذي ظهر فيه أحد نجوم العمل وهو يتبول على شخص آخر، حيث تم تداوله مع تعليقات كثيرة كان أبرزها: “دفعة بيروت..مشهد سخيف ماكان له أي داعي”، وأضاف آخر: “امانة هذا مقطع ينعرض بمسلسل كويتي؟؟؟؟ وييين قاعديييين؟ وين الرقابة”.

امانة هذا مقطع ينعرض بمسلسل كويتي؟؟؟؟ وييين قاعديييين؟ وين الرقابة؟ #دفعه_بيروت pic.twitter.com/BtggBrfJna — 𓆩F𓆪 (@i285x) October 16, 2020

أما النصيب الأكبر من التعليقات فكانت من نصيب الفنان السوري محمود نصر، والذي يقوم بدور “مشعل”، حيث كتبت إحداهن: “قاعدة شوف تغريدات عن مشعل الشّخصية يلي قاعد يلعبها المبدع ياريت حدا يقنعني إنّه هو هذا نفسه يلي كنّا نشوفه من شهر بس بشخصيّة يوسف، مَش معقول ولا كأنّه هو، كلّ الاحترام والتّقدير لابداعك وشغفك محمود ترفع لك القبعات”، وأضاف آخر: “مشعل مشعلها من الحلقة الاولى حضور طاغي ويا الله الهضامه بهالمشهد”.