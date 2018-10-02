أبو تريكة يدعم حازم إمام في أزمته مع مرتضى منصور

قام محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والمنتخب السابق، مع عدد من نجوم الرياضة بدعم حازم إمام، لاعب الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة، في أزمته في مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان مرتضى منصور أعلن مساء الاثنين في مؤتمر صحفي شطب عضوية حازم إمام من نادي الزمالك، على خلفية توقيعه على قرار اللجنة الأوليمبية بإيقاف رئيس الزمالك لحين التحقيق معه.

وكتب محمد أبو تريكة عبر حسابه على تويتر مساء الاثنين: “حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك”.

وأضاف: “الأساطير لا تُلغى عضويتها، بل هي خالدة في عقول وقلوب الجميع، وستبقى عائلة إمام رمزًا لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق”.