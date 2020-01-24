“أنا مو صلاح”.. شاهدوا محمد صلاح يستنسخ شبيها له في لندن

ينضم اللاعب المصري ​محمد صلاح​ في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، إلى قائمة النجوم العالميين الذين حظيوا بتمثال شمع في متحف مدام توسو في لندن.

وفي هذا السياق، شارك محمد صلاح متابعيه عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو نشره ظهر فيه أثناء تجهيزاته للتمثال وخضوعه لتحديد مقاسات جسده وملامح وجهه، إذ سيكون التمثال الشمعي نسخة طبق الأصل عن صورته.

وعبّر صلاح عن تجربته الجديدة وعلق على الفيديو قائلاً : “أنا مو صلاح… سأحصل على شبيهي في وقت لاحق هذا العام”.