أعلن المصارع الأمريكي الشهير ” مارك ويليام كالاوي ” المعروف ب ” أندرتيكر ” والبالغ من العمر 55 عاما عن إعتزاله المصارعة في الحلقة الأخيرة من سلسلته الوثائقية ” The Last Ride “التي تتناول الثلاث سنوات الأخيرة من مسيرته .

حيث قال في تصريحات له : ” لم يتبق لي شيء لأتغلب عليه أو أنجزه .. لقد ساعدني هذا الفيلم الوثائقي على اكتشاف ذلك وفتح عيني على الصورة الأكبر وعدم الحكم على نفسي بقسوة في السنوات القليلة الماضي ” .

وتابع : ” يمكنني فعل الخير خارج الحلبة أكثر مما يمكنني القيام به في الداخل .. أنا أخيرا في مكان يمكنني فيه قبول ذلك وحان الوقت ليأتي شباب جدد ” .

يذكر أن أسطورة المصارعة أندرتيكر كان قد ظهر في ” WWE ” للمرة الأولى في عام 1990 وحقق الكثير من البطولات والألقاب على مدار السنوات الماضية .