كشفت ” نورا إسماعيل ” زوجة لاعب منتخب مصر لكرة القدم والنادي الأهلي ” أحمد فتحي ” عن إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد .

وذلك في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” فكتبت : ” ادعوا لنا .. إحنا كورونا أنا وبناتي ” .

كما نشر لاعب نادي الزمالك السابق ” أحمد عيد عبد الملك ” تغريدة عبر حسابه على موقع ” تويتر ” مؤكدا للخبر فقال : ” إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا .. استرها يارب وربنا يشفيهم ويعافيهم ” .

بينما أعلن الإعلامي الرياضي ” أحمد شوبير ” في برنامجه عبر قناة أون سبورت عن إجراء اللاعب أحمد فتحي لمسحة كورونا والتي جاءت نتيجتها سلبية .. وأن زوجته وبناته سوف يخضعون للعزل الصحي لمدة 14 يوما .

وأضاف : ” حالة زوجة أحمد فتحى وبناته مستقرة حتى الآن وسيتم وضعهم تحت الملاحظة لحين زوال الغمة وتعافيهم بشكل تام ” .