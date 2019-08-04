استقالة جماعية للإتحاد السوري لكرة القدم

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تقديم رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد السوري لكرة القدم باستقالتهم للأمين العام للاتحاد صباح اليوم الأحد .

وجاءت هذه الاستقالة على إثر الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج الغير مرضية ولا سيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان .

ونشر الاتحاد بيانا عبر صفحته الرسمية على ” فيس بوك ” بيانا قال فيه : ” قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استقالتهم للأمين العام للاتحاد بتاريخ يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أغسطس لعام 2019 على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية التي تحققت ولاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان في مباراته الافتتاحية بنتيجة ” 2-1 ” في ظل غياب معظم لاعبيه المحترفين ” .

عاجل=======قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استقالتهم للأمين العام للاتحاد بتاريخ يوم… Posted by ‎الاتحاد العربي السوري لكرة القدم /Syrian FA/‎ on Sunday, August 4, 2019

وكانت قد طالبت الجماهير السورية مجددا باستقالة الاتحاد الرياضي لكرة القدم وإحداث تغييرات جذرية في المنظومة الرياضية .

وسوف يعقد رئيس الاتحاد الرياضي العام ورئيس اللجنة الأوليمبية السورية اللواء ” موفق جمعة ” مؤتمرا صحفيا قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم حول موضوع الاستقالة عصر اليوم .