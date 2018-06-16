الأرجنتين تسقط في أول اختبار في كأس العالم أمام آيسلندا

سقط منتخب الأرجنتين في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب آيسلندا خلال مباراة التي جرت مساء اليوم السبت على ملعب أتكريت أرينا في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من كأس العالم 2018.

وبدأ منتخب الأرجنتين أحداث الشوط الأول من خلال الضغط على مرمى المنتخب الآيسلندي ، وكان قريباً من الوصول إلى المرمى في بداية المباراة ، لكن فريق المدرب خورخي سامباولي افتقد إلى اللمسة الأخيرة.

وسجل سيرجيو أجويرو أول أهداف الأرجنتين في الدقيقة التاسعة عشر من مجهود فردي مميز ، قبل أن تسجل آيسلندا هدف التعادل بالدقيقة 23 بواسطة المهاجم ألفريد فينبوجاسون بعد أخطاء فادحة من دفاع الأرجنتين.

ويعتبر الهدف الذي سجله المهاجم سيرجيو أجويرو في مرمى المنتخب الآيسلندي هو الأول له في نهائيات كأس العالم ، بعد أن فشل بالوصول إلى المرمى خلال النسخ الثلاث السابقة التي شارك بها في في البطولة.

وتعرض ليونيل ميسي إلى رقابة شديدة من لاعبي ايسلندا للحد من خطورته ومنعه من المراوغة والحرية في صناعة اللعب ، فيما حاول لاعبو المنتخب الأرجنتيني في الوصول إلى المرمى ولكنه واجه دفاعاً متماسكا للغاية.

وقرر المدرب خورخي سامباولي الاعتماد على إيفير بانيجا مكان لوكاس بيجليا في الشوط الثاني في محاولة لتنشيط منطقة خط الوسط ، وهو ما أسفر عن سيطرة أكبر ومحاولات جديدة على مرمى منتخب آيسلندا.

وحصل منتخب الأرجنتين على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والستين ، ولكن قائد الفريق ليونيل ميسي فشل في إسكانها الشباك بعد أن تصدي لها حارس مرمى آيسلندا ، وهي ركلة الجزاء الثالثة التي يهدرها مع بلاده.

واستمر الاندفاع البدني خلال الشوط الثاني والذي كان سيد الموقف في مباراة قوية جداً من الناحية البدنية ، حيث استمر ضغط المنتخب الأرجنتيني للأمام مقابل هجمات مرتدة من منتخب آيسلندا الذي قدم مباراة كبيرة.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الأول من المجموعة الرابعة مؤقتاً بانتظار بقية المباريات ، فيما رفع منتخب آيسلندا رصيده إلى نقطة واحدة أيضاً ، وهو سيلعب أمام نيجيريا يوم الجمعة 22 يونيو الجاري.

ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الرابعة إلى جانب آيسلندا ونيجيريا وكرواتيا ، في حين سيلعب أمام المنتخب الكرواتي في 20 يونيو / حزيران الجاري في الجولة الثانية من مونديال روسيا 2018 على ملعب نيزني نوفجورود.