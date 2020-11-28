توج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائي دوري الأبطال في أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.

جامدين ومفيش الا احنا pic.twitter.com/h1knQrZ7wT — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 27, 2020

أحرز أهداف المباراة عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة للأهلي بينما سجل للزمالك اللاعب المخضرم شيكابالا.

عاد للقارة بطلها الأوحد



الأهلي بطل افريقيا للمرة الـ ٩ في تاريخه



#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/bCT0s6zkxI — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 27, 2020

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق بينما جاء هدف الفوز للأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

مشوار طويل بس الحمدلله ربنا كرمنا

مبروك لجمهور الاهلي العظيم

مبروك اللعيبة الرجاله

الحمدلله التاسعة ف الجزيره #أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/nHn01Nezrq — Ayman Ashraf (@aymanashraf) November 27, 2020

وهذا هو اللقب التاسع للأهلي، إذ اقتنص النادي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.

ومن المنتظر أن يمثل الأهلي القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم للأندية التي تنظم في الدوحة في فبراير /شباط المقبل.

وفي المقابل، تأهل نادي الزمالك لنهائي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه ليخوض هذه المباراة النهائية، حيث سبق وأن حصل على اللقب 5 مرات، لكنه أخفق مرتين ليحل في المركز الثاني عامي 1994، و2016.