توج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة.
وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نهائي دوري الأبطال في أفريقيا مصريًا خالصًا يتنافس عليه قطبا الكرة المصرية.
أحرز أهداف المباراة عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة للأهلي بينما سجل للزمالك اللاعب المخضرم شيكابالا.
كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق بينما جاء هدف الفوز للأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وهذا هو اللقب التاسع للأهلي، إذ اقتنص النادي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.
وكانت هذه المباراة هي النهائي رقم 13 للأهلي الذي يتأهل له في تاريخه، لكنه فشل في الفوز بالبطولة 4 مرات وكان وصيفا في 4 نسخ من البطولة.
ومن المنتظر أن يمثل الأهلي القارة الأفريقية في بطولة كأس العالم للأندية التي تنظم في الدوحة في فبراير /شباط المقبل.
وفي المقابل، تأهل نادي الزمالك لنهائي لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه ليخوض هذه المباراة النهائية، حيث سبق وأن حصل على اللقب 5 مرات، لكنه أخفق مرتين ليحل في المركز الثاني عامي 1994، و2016.