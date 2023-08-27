تحدثت وسائل اعلام سعودي نقلا عن مصادر أن النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي يقترب من الإنضمام إلى نادي الاتحاد السعودي

فقد كشف الإعلامي السعودي هتان النجار، الصحفي المتخصص في أخبار نادي اتحاد جدة، أن الفريق السعودي أصبح على أعتاب ضم النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال هتان النجار في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “برا 18”، المذاع على شاشة قناة “SSC”: “آخر معلوماتي أن محمد صلاح سوف يصبح لاعبًا اتحاديًا”.

وأكمل: “محمد صلاح سوف يخضع للفحص الطبي خلال 48 ساعة، وبعدها ينتقل لصفوف فريق اتحاد جدة”.

🚨🗣️ حديث فابريزيو رومانو عن صفقة محمد صلاح. pic.twitter.com/J2ofQwATZm — ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) August 26, 2023

وعبر قنوات الرياضية السعودية، قال محمد الخميس مقدم برنامج “الديوانية” إن محمد صلاح سيخوض آخر مبارياته مع ليفربول، الأحد أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وأوضح مقدم البرامج السعودي أن صلاح سوف يتوجه إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية، لإجراء الكشف الطبي والانضمام إلى اتحاد جدة بصفة نهائية.