سويسرا تسجل في مرمى البرازيل وتعادل النتيجة 1 – 1

دق 50 هدف التعادل لسويسرا: ستيفن زوبر يخطف من راسية هدف التعادل لسويسار في توقيت جيد ليعيد المباراة الى المربع الاول.

– نهاية الشوط الاول بتقدم منتخب البرازيل (بطل العالم 5 مرات) على حساب سويسرا بهدف دون رد.

دق 19: الهدف الاول للبرازيل: كوتينيو يمنح التقدم لمنتخب بلاده عبر تسديدة رائعة تعكس المخزون المهاري الكبير للاعب برشلونة الاسباني. (من من مجموع 11 هدفاً له مع البرازيل سجل كوتينيو 5 منها من خارج منطقة الجزاء).

دق 11: اول فرصة خطيرة لمنتخب البرازيل لكن باولينيو يهدرها بعد ان سدد جانبيا رغم موقعه الجيد.