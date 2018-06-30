البرتغال تخسر امام الاوروغواي بنتيجة 2-1 وتودع مونديال روسيا

بعد حوالي 4 ساعات من انتهاء مشوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مونديال روسيا 2018 لحق به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بخسارة منتخب بلاده أمام الأوروغواي 1-2 في دور الـ 16.

وكانت المحاولة الأولى للبرتغال عبر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 5 إلا أن تسديدته جاءت بين يدَي الحارس فرناندو موسليرا.

لكن المحاولة الثانية في المباراة أثمرت هدفاً للأوروغواي في الدقيقة 7 عندما لعب إيدينسون كافاني الكرة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى حيث لويس سواريز فأعادها له عالية ليرتقي لها كافاني ويسدّدها برأسه قوية في الشباك. هدف يُظهر التفاهم الكبير بين ثنائي هجوم الأوروغواي الخطير.

حاول البرتغاليون الردّ وتحديداً رونالدو الذي كان أكثر اللاعبين تحركاً ونشاطاً في صفوف أبطال أوروبا إلا أن محاولاته اصطدمت بالتنظيم الدفاعي للأوروغواي لينتهي الشوط الأول بتقدم الـ “سيليستي” بهدف كافاني.

وبدأ البرتغاليون الشوط الثاني بقوة ولم ينتظروا طويلاً لإدراك التعادل بعد كرة من ركلة ركنية في الدقيقة 55 ارتقى لها بيبي وسدّدها برأسه في المرمى مستغلاً سوء تغطية الدفاع الأوروغواياني.

لكن مجدداً كانت الكلمة لكافاني في الدقيقة 62 عندما وصلته الكرة فسددها رائعة مقوّسة إلى يسار روي باتريسيو مانحاً الـ “سيليستي” هدف التقدّم 2-1، لكنه اضطر لمغادرة الملعب متأثّراً بإصابته في الدقيقة 74.

ولم يطرأ أي جديد في الدقائق التالية رغم المحاولات البرتغالية التى وقف بوجهها الدفاع الأوروغواياني.

وبذلك ودّع رونالدو المونديال، فيما تأهل منتخب الأوروغواي لمواجهة فرنسا في ربع النهائي.