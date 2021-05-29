تخطط السعودية لعرض محتمل لاستضافة كأس العالم 2030 على أراضيها، وفقا لما نقلت صحيفة “تايمز” البريطانية عن مصادرها الخاصة.

وبحسب وسائل إعلام رياضية، فإن الملف الذي تنوي السعودية التقدم به لاستضافة البطولة على أراضيها سيضعها في منافسة أمام عرض بريطاني إيرلندي مشترك، وآخر إسباني برتغالي، وعرض مغربي، بالإضافة إلى عرض تقدمت به الأرجنتين وتشيلي والبارغواي والأوروغواي بشكل مشترك، وآخر يجمع ما بين بلغاريا والبرتغال ورومانيا وصربيا، لاستقطاب هذه المناسبة العالمية.

Saudi Arabia is drawing up plans for a potential bid for the 2030 World Cup that could result in the country becoming a rival to a joint British and Irish effort | @martynziegler https://t.co/PWm9zqQx64 — Times Sport (@TimesSport) May 28, 2021

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن السعودية تفكر بتقديم ملف مشترك مع دولة تتبع لاتحاد آخر، قد تكون من أوروبا.

وأفادت المصادر بأن السعودية استعانت بشركة استشارية أميركية لتنسيق استراتيجية ملف استضافتها للبطولة.