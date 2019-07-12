الجزائر تتخطى ساحل العاج بضربا الترجيح وتتأهل إلى نصف نهائي أمم افريقيا

تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر، بعد فوزه على ساحل العاج بركلات الترجيح.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وكان المنتخب الجزائري سباقا إلى التسجيل بتسديدة من سفيان فغولي، في الدقيقة 60 من المباراة. وانتهى الشوط الأول بتفوق الجزائريين.

وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني، لاحت أمام المنتخب الجزائري فرصة لتعزيز تقدمه من ركلة جزاء. لكن قلب هجوم المنتخب الجزائري، بغداد بونجاح، أهدرها.

وانتعش منتخب ساحل العاج خلال الشوط الثاني ورمى بثقله في الهجوم، فأدرك التعادل في الدقيقة 62 بعد توغل قاده جوناثان كوجيا الذي سدد كرة أرضية في الزاوية اليسرى من المرمى خادعت الحارس الجزائري رايس مبولحي.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الجزائري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي منتخب نيجيريا.