الجزائر تفوز على نيجيريا وتبلغ نهائي أمم إفريقيا

واصل المنتخب الجزائري لكرة القدم عروضه الرائعة وتوّج مسيرته الناجحة في بطولة كأس أمم أفريقيا بالتأهل للمباراة النهائية إثر فوزه الثمين 2-1 على نظيره النيجيري اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي في الدور قبل النهائي للبطولة المقامة حاليا في مصر.

ويلتقي المنتخب الجزائري في المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة المقبل مع نظيره السنغالي الذي تغلب على المنتخب التونسي 1-صفر في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة في وقت سابق اليوم.

ويلتقي المنتخب النيجيري (النسور) نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل في لقاء تحديد المركز الثالث.