الجزائر تُتوَّج بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية بعد فوزها على السنغال 1-0

فاز منتخب الجزائر لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب السنغال في المباراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي من نسخة 2019 من البطولة الأفريقية.

وحسم المنتخب الجزائري فوزه بهدف واحد أحرزه اللاعب بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من المباراة، لم يستطع السنغاليون في تحقيق التعادل طوال شوطي المباراة.

وعُد هذا الهدف من أسرع أهداف المباريات النهائية في تاريخ البطولة الأفريقية، لينضم الهداف الجزائري بونجاح إلى اللاعبين الذين سجلوا أسرع الأهداف في نهائي كأس الأمم الأفريقية كاللاعب المصري محمد دياب العطار في مرمى إثيوبيا في نهائي 1957 النيجيري باتريك أوديغبامي في مرمى الجزائر في نهائي نسخة 1980.

واستعاد المنتخب الجزائري بعد هذا الفوز لقب بطل كأس الأمم الأفريقية بعد 29 عاما من حصوله عليه.