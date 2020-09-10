أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًّا اليوم الأربعاء إطلاق حملته لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، تحت شعار “معًا لمستقبل آسيا”.

ويجمع الشعار المميز لحملة الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 بين ثلاثة عناصر، هي الصقر الذهبي، وكرة القدم، والأجنحة، فالصقر الذهبي هو الطائر الوطني، وهو دلالة على الشغف القوي للشعب السعودي، في حين ترمز كرة القدم إلى التزام السعودية الجاد باستضافة كأس آسيا 2027 بأسلوبٍ جديد، يكفل تعزيز زخم هذه الرياضة وتوسيع تأثيرها وتحقيق أصداء إيجابية واسعة، ويتكامل الشعار مع الأجنحة التي ترمز إلى تعزيز الشراكات، والمضي قدمًا نحو تنظيم حدث ناجح من كافة النواحي.

وتتماهى هذه العناصر معًا لتجسد بطريقة مبتكرة إمكانات السعودية والتزامها بتطوير واقع كرة القدم الآسيوية، والانطلاق بها نحو آفاق جديدة، ومع إضافة “معًا لمستقبل آسيا”، تكتمل الرؤية الخاصة بإقامة نهائيات كأس آسيا في المملكة 2027، التي تم وضعها لتنظيم البطولة واستشراف مستقبل كرة القدم في آسيا.

وتلقى السعودية منافسة من بلاد أخرى منها الهند وأوزباكستان، لكن تأمل المملكة في أن يكون ملفها هو الأفضل من بين كل المترشحين لاستضافة الحدث المرتقب.

وتوجت السعودية بلقب كأس آسيا 3 مرات من قبل، وتسعى لزيادة رصيدها في التتويج بالبطولة القارية الأغلى، عندما تستضيفها إذا حصلت على موافقة الاتحاد الآسيوي العام المقبل.