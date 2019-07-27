العثور على جثة متعفنة داخل فيلا اللاعب ” محمد النني “

في واقعة أثارت حالة من الغموض والجدل في محافظة الغربية بمصر بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة على الأرض مسجاة وشبه متعفنة داخل فيلا تحت الإنشاء تعود ملكيتها للاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي أرسنال الإنجليزي ” محمد النني ” .

وبدأت الواقعة حينما عثر ” ناصر النني “والد اللاعب محمد النني على الجثة داخل الفيلا وقام على الفور بإبلاغ السلطات الأمنية .

والتي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث لكشف ملابساته والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدمه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وسماع أقوال الجيران وشهود العيان وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها .

وبحسب ما رصدته المعاينة الأولية للنيابة العامة كشفت عن وجود علامات صعق كهربائي فى أجزاء متفرقة من الجثة التى تعرضت للتحلل والتعفن عقب الوفاة خلال الـ5 أيام الأخيرة .

وأفاد والد محمد النني أن الجثة لشخص حرامي حاول سرقة بعض كابلات الكهرباء بالفيلا .

وكشفت مصادر أمنية في مديرية أمن الغربية أن الجثة تعود إلى بائع خردة متجول حاول سرقة كابلات كهرباء نحاسية من داخل الفيلا فصعقه التيار .