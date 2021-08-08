اختتم العرب منافساتهم في أولمبياد طوكيو 2020 حيث استطاعوا ان يحققوا نتائج ملفتة تكللت بـ 5 ميداليات ذهبية.

وتمكن العرب من تحقيق الميداليات الذهبية على يد البعثات الرياضية التي شاركت من قطر (2)، ومصر (1)، وتونس (1) والمغرب (1). وجاءت تفاصيل الإنجازات الأولمبية العربية في هذا الموسم على النحو التالي:

قطر تفوز بثلاث ميداليات

تمكنت قطر من تحقيق ثلاث ميداليات أولمبية، بينها ذهبيتان وبرونزية.

وكان بطل الوثب العالي القطري، معتز برشم، قد تمكن من تحقيق الذهبية الشهيرة التي تقاسمها مناصفة مع منافسه الإيطالي، غيمناركو تامبيري.

وكانت الذهبية الأخرى من نصيب الرباع القطري، فارس إبراهيم حسونة، عن فئة رفع الأثقال رجال 96 كلغ.

كما تمكن الثنائي، شريف يونس، وأحمد تيجان، من تحقيق الميدالية البرونزية في كرة الطائرة الشاطئية.

مصر تفوز بست ميداليات

تمكنت مصر من تحقيق 6 ميداليات أولمبية، إحداها ذهبية، حققتها بفضل لاعبة الكاراتيه، فريال عبد العزيز، عن فئة فوق 61 كلغ نساء.

كما حقق اللاعب المصري، أحمد الجندي، الفضية الوحيدة لبلاده، في منافسة الخماسي الحديث.

وحازت لاعبة الكاراتيه، جيانا فاروق، على البرونزية ضمن المسابقة، في منافسة تحت 61 كلغ نساء.

وأحرزت مصر برونزية أخرى في التايكوندو على يد اللاعب، عيسى سيف، عن فئة تحت 80 كلغ رجال.

وحققت لاعبة التايكوندو، هداية ملاك، البرونزية أيضا لبلادها عن فئة تحت 67 كلغ سيدات.

وتمكن لاعب المصارعة اليونانية، محمد السيد إبراهيم، من تحقيق الميدالية البرونزية عن فئة 67 كلغ رجال.

تونس تفوز بميداليتين

حققت تونس ميداليتين أولمبيتين ضمن منافسات طوكيو 2020، كانت إحداها ذهبية، حققها السباح، أحمد حفناوي، عن فئة حرة رجال 400 م.

كما حقق لاعب التايكواندو، محمد الجندوبي، الفضية عن فئة رجال تحت 58 كلغ.

المغرب يفوز بميدالية ذهبية

لم تتمكن المغرب من تحقيق أكثر من ميدالية ذهبية، هي الوحيدة في إنجازاتها ضمن أولمبياد طوكيو 2020، حققها العداء، سفيان البقالي، عن فئة 3000 م رجال.

الاردن يفوز بميداليتين

تمكن الأردن من تحقيق ميداليتين ضمن منافسات طوكيو الأولمبية، بينها فضية حققها لاعب التايكوندو، صالح الشرباتي، عن فئة رجال تحت 80 كلغ.

كما حقق لاعب الكاراتيه، عبد الرحمن المصاطفة، البرونزية عن فئة رجال تحت 67 كلغ.

البحرين تفوز بميدالية فضية

حققت البحرين ميدالية فضية واحدة في منافسات طوكيو، على يد العداءة، كالكيدان غيزاهيغن، في سباق 10 آلاف م عدو سيدات.

السعودية تفوز بميدالية فضية

كما تمكنت السعودية من تحقيق ميدالية فضية واحدة في طوكيو 2020، على يد لاعب الكاراتيه، طارق حامدي، عن فئة رجال فوق 75 كلغ.

الكويت تفوز بميدالية بروزية

حققت الكويت ميدالية أولمبية برونزية واحدة، على يد الرياضي، عبد الله الرشيدي، عن فئة الرماية رجال.

سوريا تفوز بميدالية برونزية

تمكنت سوريا من تحقيق ميدالية أولمبية برونزية في طوكيو 2020، على يد الرباع، معن أسعد، عن فئة رجال فوق 109 كلغ.