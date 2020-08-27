كشفت صحيفة ” سبورت ” الأسبانية عن تواصل مسئولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع النجم الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق خلال الموسم الجديد .

وأشارت الصحيفة إلى إنه في حال انتقال ميسي إلى نادي مانشستر سيتي فإنه سوف يوقع لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي .. وإمكانية اللعب في صفوف نيويورك سيتي التابع للمجموعة مستقبلا .

وحتى يوافق ليونيل ميسي على الانتقال بشكل رسمي اشترط استمرار ” بيب جوارديولا ” على رأس الجهاز الفني للنادي مع حصوله على نفس الراتب الذي يتقاضاه في نادي برشلونة الأسباني .