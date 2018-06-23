المانيا تفوز على السويد 2 – 1 في الوقت القاتل

خطف المنتخب الألمانى فوزا قاتلا من نظيره السويدى بنتيجة 2 – 1 ، باللقاء الذى جمع المنتخبين على ملعب “فيشت الأولمبى”، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة السادسة.

بدأ المنتخب الألمانى المباراة بضغط كبير على دفاعات المنتخب السويدى، ولكنه فشل فى هز شباك أحفاد الفايكنج، على الرغم من الفرص التى سنحت له.

ونجح أولا تويفونين فى خطف هدف التقدم للمنتخب السويدى بالدقيقة 32 من عمر اللقاء، بعد انفراده بالحارس مانويل نوير، ليضعها من فوق رأسه بطريقة رائعة.

ولكن ادرك ماركو رويس هدف التعادل لمنتخب ألمانيا فى الدقيقة 48 من زمن اللقاء بعد متابعته لعرضية زميله ماريو جوميز.

وتعرض جيروم بواتينج مدافع المنتخب الألمانى للطرد فى الدقيقة 82 من عمر اللقاء، بعد تلقيه بطاقتين صفراويين، وهى حالة الطرد الثانية فى المونديال بعد الكولومبى كارلوس سانشيز.

ونجح نجم ريال مدريد تونى كروس فى تسجيل هدف الفوز للماكينات الألمانية بالدقيقة 95 من ضربة حرة مباشرة سددها بقوة فشل حارس السويد فى التصدى لها.

بهذا الفوز حقق منتخب ألمانيا أول 3 نقاط فى البطولة ليحتل المركز الثانى فى المجموعة، بينما يتصدر المكسيك المجموعة برصيد 6 نقاط.