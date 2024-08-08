فاز المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للرجال في أولمبياد باريس الأربعاء، ليحافظ على لقبه الذي حققه في أولمبياد طوكيو.
وحسم البقالي (28 عاماً) بذكاء سباقاً تنافسياً بتسجيله 8:06.05 دقائق هو الأفضل له هذا الموسم، متفوّقاً على الأميركي كينيث روكس (8:06.41 د) والكيني أبراهام كيبيووت (8:06.47 د).
وإلى ذهبيتي الأولمبياد، يملك البقالي في رصيده ذهبيتي بطولة العالم في يوجين 2022 وبودابست 2023، فضية في لندن 2017 وبرونزية في الدوحة 2019.
وأصبح رصيد العرب 6 ميداليات في الألعاب التي تستمر حتى 11 أغسطس/آب الجاري، كالتالي:
- المغرب- ذهبية
- البحرين- ذهبية
- الجزائر- ذهبية
- تونس- فضية وبرونزية
- مصر- برونزية
واحنا مالنا بالحبشية بتاعة البحرين هههههههههههههه
والمشكلة العويصة ان سفيان البقالي هذا يقولون عنه انه من اصول امازيغية منقرضة يعني هههههههه راح يدوشونا الامازيغ هههههههه ويقولون نحن غير محسوبين على العرب ههههههه انما نحن تبع الولية الي خرجت بعد منتصف الليل تبحث عن كوحكاح ههههههه فما وجدت ، فتجمدت من البرد هي ومعزاتها ههههههه وهم كل سنة يحتفلون بذكراها ويقولون انه السنة المزمزيغية الجديدة هههههههه
يعني يا نورت كان لازم تجيبون هذا الخبر ؟؟ هههههه وتجعلون المزمزيغ ما احد يعرف يكلمهم لا على ضفاف التايمزو ولا في نورت ؟؟ هههههههه
والله أنا ما عندي مزاج ولا النفسية أتابع اي شيء
للأمانة والله غير الأخبار و البرامج السياسية ، ولكن مبروك للمغربي والمغرب وما في فرق إذا عربي أو أمازيغي المهم يكون إنسان حر شريف بعيد عن الصهيونية و التطبيع .
ماذا تقول أنت؟