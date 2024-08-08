فاز المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للرجال في أولمبياد باريس الأربعاء، ليحافظ على لقبه الذي حققه في أولمبياد طوكيو.

وحسم البقالي (28 عاماً) بذكاء سباقاً تنافسياً بتسجيله 8:06.05 دقائق هو الأفضل له هذا الموسم، متفوّقاً على الأميركي كينيث روكس (8:06.41 د) والكيني أبراهام كيبيووت (8:06.47 د).

وإلى ذهبيتي الأولمبياد، يملك البقالي في رصيده ذهبيتي بطولة العالم في يوجين 2022 وبودابست 2023، فضية في لندن 2017 وبرونزية في الدوحة 2019.

وأصبح رصيد العرب 6 ميداليات في الألعاب التي تستمر حتى 11 أغسطس/آب الجاري، كالتالي:

المغرب- ذهبية

البحرين- ذهبية

الجزائر- ذهبية

تونس- فضية وبرونزية

مصر- برونزية