المنتخب المصري يحقق انتصاره الثالث في امم افريقيا ويفوز على اوغندا 2 – 0

حقق منتخب مصر انتصاره الثالث على التوالي ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا، على حساب نظيره الأوغندي (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

ووضع النجم محمد صلاح منتخب “الفراعنة” في المقدمة بهدف جميل، سجله في الدقيقة 36، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

HT" | Uganda 0-2 Egypt

Mo Salah scores a delightful free kick to best Denis Onyango to score for Egypt #AFCON2019 #UGAEGY pic.twitter.com/GH4VwxWnyo

— #AFCON2019 (@ourAfricanFooty) June 30, 2019