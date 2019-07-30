النادي الأهلي المصري يتقدم ببلاغا للنائب العام ضد مرتضى منصور

أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي المصري عبر برنامج ” ملك وكتابة ” المذاع على قناة الأهلي التليفزيونية عن نية مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب في التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد الإساءات التي وجهها للنادي وإدارته وجماهيره خلال الساعات الماضية .

حيث قال عثمان : ” تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الزمالك وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات ” .

وأشار إلى أن العبارات التي وجهها مرتضى منصور للنادي الأهلى وإدارته وجماهيره يعاقب عليها القانون .

وجاءت تصريحات رئيس نادي الزمالك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نادي الزمالك بعد هزيمة ناديه أمام النادي الأهلى في آخر مباراة بالدوري المصري الممتاز .

واعتبرت إدارة النادي الأهلى تصريحات مرتضى منصور إنها تثير الفتنة وتغذى روح التعصب بين الجماهير وتكدر الأمن والسلم العام وتمثل جرائم الإساءة والإهانة لكيان النادى الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره .

وأضاف عثمان أن النادي بصدد تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة السيد مكرم محمد أحمد ضد قناة ” المحور” التي تحولت إلى منصة للسِباب والشتائم والإساءة لشخصيات عامة ورموز وعبارات تتضمن تمييزا وتحرض على الفتنة بين الجماهير بعدما شهدت مداخلة مرتضى منصور في برنامج ” الزمالك اليوم ” المذاع عليها بالأمس سبابا وتجاوز ضد 30 شخصا من قامات ورموز مجتمعية وطالت أيضا أفراد المجلس الأعلى للإعلام .