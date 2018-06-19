اليابان تفوز على كولومبيا بعد طرد لاعب في الدقائق الخمس الاولى من المباراة

نجح منتخب اليابان في خطف انتصار هام للغاية من مواجهته أمام منتخب كولومبيا بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أُقيمت على ملعب موردافيا أرينا بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم المُقامة حاليًا في روسيا.

بدأت المباراة سريعة للغاية من جانب المنتخب الياباني الذي حصل على ركلة جزاء على المدافع كارلوس سانشيز الذي أبعد الكرة بيده وهي في طريقها إلى الشباك ليتلقى البطاقة الحمراء ويترك منتخب بلاده منقوص العدد في الدقيقة الرابعة.

ونجح اللاعب شينغي كاغاوا صانع ألعاب ونجم الساموراي الياباني في ترجمة تلك الركلة إلى هدف بوضع الكرة في الزاوية اليُسرى للحارس ديفيد أوسبينا حارس كولومبيا لذي ذهب في الزاوية العكسية بالدقيقة السادسة من عُمر المباراة.

بعد الهدف، نسي لاعبو المنتخب الكولومبي أنهم يلعبون بعشرة لاعبين فقط لينتفضوا وينتشروا بشكل رائع على أرض الملعب مسيطرين على الكرة ومجربين المنتخب الياباني على التراجع إلى الخلف للحفاظ على مرماهم.

ونجح الضغط الكولومبي الكبير في فتح الطريق إلى المرمى الياباني عن طريق ركلة حرة مباشرة سددها المتميز خوان كوينتيرو من أسفل حائط الصد لتعلن عن هدف التعادل رغم تصدي الحارس كواشيما لها بعد تخطيها خط المرمى في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني، دخل منتخب اليابان بقوة كبيرة وانتشار أفضل مما كان عليه على أرض الملعب وقام لاعبو بإجبار لاعبي منتخب النمور الكولومبية على التراجع إلى الخلف بسبب النقص العددي.

محاولات عديدة قام بها لاعبو اليابان من أجل الوصول إلى الشباك الكولومبية، ونجحوا في ذلك أخيرًا عن طريق المهاجم المتميز يايا أوساكو برأسية رائعة في الدقيقة 73 بعد عرضية مميزة من البديل كيسوكي هوندا.

وانتهت المباراة بفوز اليابان الذي ارتفع رصيده إلى 3 نقاط تاركًا كولومبيا بلا رصيد من النقاط، بينما ينتظران مواجهة منتخبيّ بولندا والسنغال اليوم واللذان ينافسان في المجموعة نفسها.