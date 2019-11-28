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انقلاب على ” زلاتان إبراهيموفيتش ” .. الجماهير حرقوا تمثاله وخربوا منزله

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مجموعة من جماهير فريق ” مالمو ” السويدي بحرق وتشويه تمثال اللاعب الشهير ” زلاتان إبراهيموفيتش ” .

كما توجهت أعدادا من جماهير مالمو لمنزل إبراهيموفيتش في ” ستوكهولم ” وقامت بتخريبه وكتبت عبارة ” جوداس ” أو ” الخائن ” على بابه .

ويأتي ذلك على خلفية إعلان نادي ” هاماربي ” السويدي رسميا يوم أمس الأربعاء شراء نجم كرة القدم ” زلاتان إبراهيموفيتش ” ل 25% من أسهمه .. ويعد هذا النادي غريما لنادي ” مالمو ” .

وفي وقت سابق أوضح النجم السويدي أنه معجب بما أنجزه نادي هامربي في السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي أشعل سخط جماهير مالمو .

يذكر أن في أكتوبر الماضي تم نصب تمثال لـ ” زلاتان إبراهيموفيتش ” أمام ملعب مالمو بالسويد كتكريم للمسيرة المتميزة لهذا اللاعب الذي كانت انطلاقته الحقيقة بفريق مالمو .

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