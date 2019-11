انقلاب على ” زلاتان إبراهيموفيتش ” .. الجماهير حرقوا تمثاله وخربوا منزله

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مجموعة من جماهير فريق ” مالمو ” السويدي بحرق وتشويه تمثال اللاعب الشهير ” زلاتان إبراهيموفيتش ” .

كما توجهت أعدادا من جماهير مالمو لمنزل إبراهيموفيتش في ” ستوكهولم ” وقامت بتخريبه وكتبت عبارة ” جوداس ” أو ” الخائن ” على بابه .

ويأتي ذلك على خلفية إعلان نادي ” هاماربي ” السويدي رسميا يوم أمس الأربعاء شراء نجم كرة القدم ” زلاتان إبراهيموفيتش ” ل 25% من أسهمه .. ويعد هذا النادي غريما لنادي ” مالمو ” .

وفي وقت سابق أوضح النجم السويدي أنه معجب بما أنجزه نادي هامربي في السنوات الأخيرة وهو الأمر الذي أشعل سخط جماهير مالمو .

يذكر أن في أكتوبر الماضي تم نصب تمثال لـ ” زلاتان إبراهيموفيتش ” أمام ملعب مالمو بالسويد كتكريم للمسيرة المتميزة لهذا اللاعب الذي كانت انطلاقته الحقيقة بفريق مالمو .

Wednesday: Zlatan Ibrahimovic announces he's bought a 25% stake in Hammarby.

Fans of his first club, Malmo, are not happy.

Wednesday night: The statue Malmo had unveiled of Zlatan barely a month ago is vandalised, set on fire, and his house spray painted with 'judas'

