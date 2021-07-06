خطف المنتخب الإيطالي، بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح، الثلاثاء، في قمة مثيرة.

واضطر الفريقان للجوء إلى شوطين إضافيين بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف لكل منهما، على ملعب ويمبلي في لندن، ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الشوطين الإضافيين بنفس النتيجة.

وعلى عكس سير اللقاء، تقدمت إيطاليا بهدف في الدقيقة 60 من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدم اللاعب فيديريكو كييزا لتهز شباك سيمون.

FINALE!



The Fan Zone in Rome goes crazy! #EURO2020 pic.twitter.com/FYX2EZr8H4 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021

وأدرك المنتخب الإسباني التعادل في الدقيقة 80 عن طريق لاعبه البديل، ألفارو موراتا، بعد محاولات عديدة لعناصر الفرق للعودة إلى المباراة.

وسجلت إيطاليا هدفا آخر بقدم بيراردي في الوقت الإضافي ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأخفق كلا المنتخبين في تسجيل ركلة الترجيح الأولى، قبل أن يسجل كل من بيلوتي وبيلوتشي وبيرنارديسكي وجولجيلو لإيطاليا، فيما سجل جيراريو وتياغو ألكانترا قبل أن يضيع من تعادل لإسبانيا في المبارة الأصلية، ألفارو موراتا.

ويلتقي المنتخب الإيطالي الفائز في المواجهة بين إنكلترا والدنمارك، التي ستقام الأربعاء في ويمبلي أيضا.