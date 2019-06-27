بالفيديو .. أول ظهور ل عمرو وردة بعد استبعاده من منتخب مصر

نشر لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ” عمرو وردة ” مقطع فيديو خاص به عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” في أول ظهور له بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاده من معسكر المنتخب الوطني لبطولة كأس أمم إفريقيا .

وظهرت على وردة خلال مقطع الفيديو علامات الحزن الشديد والتأثر بما حدث له .. وأعرب عن اعتذاره وندمه على ما بدر منه خلال الأيام الماضية وطلب من عائلته وزملائه في المنتخب والجهاز والإدارة الفنية مسامحته واعدا إياهم بعدم تكرار مثل هذه التصرفات مرة أخرى .

وقال وردة : ” أنا بعتذر عن اللي حصل مني وبعتذر لأهلي وللاعبين والجهاز الفني وأي حد زعلان مني مايضايقش وأنا آسف لأي حد ضايقته قبل كده ” .

وأضاف : ” أوعدكم إن كل حاجة الفترة الجاية هتبقى كويسة بإذن الله ” .