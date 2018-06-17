بداية مخيبة للامال لمنتخب المانيا في كأس العالم بعد خسارته امام المكسيك 1 – 0

هزمت المكسيك منافستها حاملة اللقب ألمانيا 1-0 في كأس العالم روسيا 2018، اليوم الأحد ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً منتخبي السويد وكوريا الجنوبية.

فعلى ملعب لوجنيكي، في العاصمة موسكو، سجل هدف الفوز “التاريخي” هيرفينغ لوزانو لاعب نادي آيندهوفن الهولندي في الدقيقة 35.

ولعبت المكسيك مباراة للعمر على مستوى الخطوط الثلاثة أو الأربعة إن صح التعبير، لأن الحارس أوتشوا كان بطلاً حقيقياً جنّب فريقه الأهداف، وكان بإمكان المكسيك إضافة هدف ثان وثالث من هجمات مرتدة، ولكن الحظ خانها.

في المقابل قدمت بطلة العالم مباراة جيدة عموماً، لكنها افتقدت للفعالية والتنوع بالحلول، فكان التميز فقط على صعيد التسديد من ناحية كروز والاختراق المحدود لدراكسلر والمحاولات المتلاحقة لكيميتش.