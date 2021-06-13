أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في تغريدة له اليوم الأحد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر عن تطورات الحالة الصحية لنجم منتخب الدنمارك ولاعب نادي ” إنتر ميلان ” الإيطالي ” كريستيان إريكسن ” .

وذلك بعد ما تعرض له يوم أمس من سقوط مفاجئ قبل نهاية الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده أمام منتخب فنلندا في يورو 2020 بدقائق مغشيا عليه في مشهد مرعب حبس أنفاس العالم أجمع .

وعلى الفور نزل الفريق الطبي لمنتخب الدنمارك لإسعاف اللاعب وسط محاولات لإنعاش قلبه وبعد حوالي 15 دقيقة تم إخراجه على حمالة برفقة الجهاز الطبي ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة .

فأشار الاتحاد الدنماركي في تغريدته إلى أن الوضع الصحي لكريستيان إريكسن مستقر ولا يزال يرقد في المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات .. وجاء فيها : ” تحدثنا هذا الصباح إلى كريستيان إريكسن الذي أرسل تحياته إلى زملائه في المنتخب .. حالته مستقرة وما زال يرقد في المستشفى لمزيد من الفحوصات ” .

ومن ناحية أخرى صرح الطبيب ” سانجاي شارما ” طبيب القلب المتخصص في علاج الرياضيين بجامعة سانت جورج في لندن بأنه يرى أن مستقبل ومسيرة اللاعب الدنماركي قد اقتربت على النهاية في كرة القدم بشكل احترافي نظرا للأزمة القلبية التي تعرض لها .