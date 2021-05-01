كشفت صحيفة ” رويترز ” عن التقرير الذي أصدرته اللجنة الطبية التي تم تعيينها للتحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ” دييغو مارادونا ” .

فأشار التقرير إلى أسباب وفاة دييغو مارادونا حيث اتهم الفريق الطبي المسئول عن النجم الراحل بالتعامل والتصرف معه بطريقة غير لائقة ومتهورة وبعيدة عن الاحترافية .

وأضاف أن مارادونا كان يعاني من قصور في القلب والكلى والتليف الكبدي الحاد وأن الوفاة جاءت نتيجة مرض قلبي موجود مسبقا .. مشيرا إلى أنه لا أحد من المسئولين عن علاجه لاحظ الأعراض أو حاول التقليل من حدتها ولم يكونوا مؤهلين للتعامل مع مثل هذا الوضع الصحي .

ووفقا لصحيفة ” تلغراف ” البريطانية فإن دييغو مارادونا قد أصيب بتوعك خطير وكان يحتضر لنحو 12 ساعة قبل وفاته حوالي منتصف نهار 25 نوفمبر الماضي ولم يخضع للمراقبة بشكل صحيح قبل وفاته بساعات .

يذكر أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا كان قد رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر ناهز ال 60 عاما .