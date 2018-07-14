بلجيكا تحرز المركز الثالث في مونديال روسيا بعد فوزها على انجلترا 2 – 0

أحرز المنتخب البلجيكي المركز الثالث في بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي بهدفين لصفر في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وباغت المنتخب البلجيكي منتخب إنجلترا بهدف مبكر سجله اللاعب توماس مونييه في الدقيقة الرابعة من المباراة من تمريرة من اللاعب ناصر شاذلي.

وحاول المنتخب الإنجليزي تشديد هجماته لتحقيق هدف التعادل، لكنه واجه دفاعا صلبا من البلجيكيين، كما أضاع عددا من الفرص من بينها، ركلة حرة قرب منطقة الجزاء أمسكها حارس المرمى البلجيكي أيدي كورتوا بسهولة.

المصدر: BBCArabic.com