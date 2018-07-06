بلجيكا تفوز على البرازيل 2 – 1 وتواجه فرنسا في نصف نهائي مونديال روسيا

حجز المنتخب البلجيكي مقعداً في نصف نهائي كأس العالم روسيا FIFA 2018 عقب فوزه في ربع النهائي على البرازيل 2-1 اليوم الجمعة في مدينة كازان.

وافتتح المنتخب البلجيكي التسجيل في الدقيقة 13 (فيرناندينيو خطأ في مرماه) ثم أضاف كيفين دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 31 فيما سجل ريناتو أوغوستو هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة 76.

وتلتقي بلجيكا في نصف النهائي الثلاثاء المقبل في سان بطرسبورغ، مع فرنسا التي تغلبت على الأوروغواي 2-صفر في سامارا في وقت سابق اليوم.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها بلجيكا نصف النهائي في تاريخ مشاركاتها الـ 13 في كأس العالم، بعد الأولى عام 1986 عندما خسرت أمام الأرجنتين بثنائية نجمها دييغو أرماندو مارادونا، قبل أن تحل رابعة بخسارتها أمام فرنسا 2-4 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2).

هي الخسارة الأولى للبرازيل منذ 13 شهراً عندما سقطت أمام جارتها وغريمتها الأرجنتين صفر-1 ودياً في ملبورن.