تركي آل الشيخ يعلن تغيير اسم البطولة العربية إلى “كأس زايد للأندية الابطال”

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تغيير اسم البطولة العربية للأندية إلى “كأس زايد للأندية الأبطال” تكريماً لحاكم الإمارات الراحل.

وقال تركي ال الشيخ في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: “نعتز بقادتنا … وبما صنعوه من إنجازات وأعمال جليلة يستحق والدي الشيخ زايد رحمه الله أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه اعتزازاً وتقديراً بما قدمه 🙏 #كأس_زايد_للأندية_الأبطال”.

نعتز بقادتنا … وبما صنعوه من إنجازات وأعمال جليلة

يستحق والدي الشيخ زايد رحمه الله أن تحمل بطولة الأندية العربية لهذه النسخة اسمه

اعتزازاً وتقديراً بما قدمه 🙏 #كأس_زايد_للأندية_الأبطال — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 25, 2018

وعبر صفحة الاتحاد العربي لكرة القدم عبر تويتر نشرت تصريحات لتركي حيث قال:”ذلك (تغيير الاسم) يأتي تقديراً لهذه الشخصية ولما تمثله من مكانة كبيرة في قلوب كل العرب، وتأكيداً لدوره وجهوده رحمة الله عليه في كافة المجالات، واحتفالاً بعام زايد”.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد العربي أن الاسم الجديد للبطولة العربية سيحمل اسم الشيخ زايد آل نهيان لمدة عام واحد فقط وسيكون في النسخة الحالية، وليس بشكل دائم.

يذكر أن تركي آل الشيخ كان قد لوح بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، وذلك بعد أن قام بشراء نادي الأسيوطي وتغيير اسمه إلى بيراميدز وشراء قناة فضائية رياضية تحمل نفس الاسم.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب كأس العرب يحصل على ستة ملايين دولار، والوصيف على 2.5 مليون دولار، فيما ينال صاحبا المركزين الثالث والرابع نصف مليون دولار.