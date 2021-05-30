فاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف واحد مقابل صفر ليصبح بذلك بطل دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد تحقيقه اللقب لأول مرة في موسم 2011-2012.

وشاركت صفحة “تشيلسي” على “انستغرام” صورة لاعبيها من ختام المباراة مع الكأس وعلقت عليها “لقد فعلناها!”.

وأيضًا شاركت صفحة الفريق صورة للاعب الذي أحرز الهدف والذي جعل فريقه يتأهل للفوز على “مانشيستر” بهدف نظيف في الشوط الأول وهو الألماني الدولي كاي هافيرتز في الدقيقة 42 من المباراة.

جماهير “تشيلسي” احتفلت حول ملعب”ستامفورد بريدج” في لندن عقب فوز الفريق ببطولة نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما تداول الجمهور صور للاعبي “مانشيستر تظهر حسرتهم بعد الخسارة.