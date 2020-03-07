تصريحات مؤثرة للملاكم الأمريكي السابق ” مايك تايسون ” : ” هيبتي ضاعت بين الناس “

نشر موقع ” ذا صن ” الإنجليزي تفاصيل المقابلة التي أجراها الملاكم الأمريكي السابق ” مايك تايسون ” مع بطل العالم السابق في الملاكمة ” شوغار راي ليونارد ” في البرنامج الإذاعي ” Hotboxin ” .

وشهدت المقابلة دخول مايك تايسون في حالة من البكاء الشديد بعد أن تذكر ماضيه والألم الذي عانى منه بعد أن تقاعد من الملاكمة .. وإنه تحول من وحش إلى شخص يمارس فن التواضع .

فقال : ” قرأت عن أليكساندر ونابوليون وأعرفهم وعرفت فن القتال والحرب .. إن الجميع كانوا يخافون مني في الحلبة لأني خُلقت لأكون مدمرا ” .

وتابع تايسون وهو يبكي : ” اعتدت القضاء على الخصم .. الآن ذهبت تلك الأيام الآن يوجد فراغ وأنا لا شيء .. أحاول الآن تعلم احترام فن التواضع ” .

وأضاف : ” هذا هو السبب في أنني أبكي لأنني لم أعد هذا الشخص وأفتقده ” .

وأشار إلى إنه يشعر بأن هيبته لدى الناس ضاعت ولم يعد يساوي شيئا .. كما اعترف تايسون بأن بداخله شخصا قذرا يسعى دائما لمنعه من الخروج قائلا : ” إذا خرج سيخرج معه الجحيم .. المسألة ليست مضحكة على الإطلاق ” .

يذكر أن آخر ظهور للملاكم الأمريكي البالغ من العمر حاليا 53 عاما كان في عام 2005 حيث تقاعد بعد خسارته أمام كيفن ماكبرايد وترك الرياضة وكان يلقب بـ ” الرجل الحديدي ” .