تعرض الكابتن ” محمود الخطيب ” رئيس النادي الأهلي المصري مساء أمس الأربعاء إلى أزمة صحية طارئة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة .

وذلك عقب حضوره لحفل تكريم الثنائي ” حسن حمدي ” رئيس النادي الأهلي السابق و ” حسن مصطفى ” رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد .

وكشف الإعلامي الرياضي ” أحمد شوبير ” في تصريحات إذاعية له صباح اليوم عن تفاصيل ما تعرض له محمود الخطيب فقال : ” أثناء تكريم الخطيب لحسن حمدي ووضعه الوسام على صدره قال ( أنا مش شايف ) واعتقدنا أنه يداعبنا واستقبلنا كلامه بهزار ” .

وتابع : ” الخطيب عانى خلال الحفل من آلام قوية في عينه اليمنى وهذه الآلام منذ مباراة الترجي التونسي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا ” .

فيما أشار بيان قد خرج من النادي الأهلى عبر موقعه الرسمي إلى أن الكابتن محمود الخطيب لا يزال يخضع للفحوصات الطبية لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم .