تعليقات المشاهير على خروج المنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيا

سيطرت حالة من الغضب على المشاهير من الوسط الفني والإعلامي في مصر عقب خروج منتخب بلادهم من بطولة كأس أمم أفريقيا يوم أمس بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور ال 16 .

وحرص عدد كبير من المشاهير على التعبير عن ردود أفعالم سواء كانت بإظهار الغضب والحزن أو السخرية من الموقف عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي .

فجاء الفنان هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع ” فيس بوك ” معلنا عن غضبه من خروج المنتخب المصري من البطولة ومطالبا بإقالة الاتحاد المصري لكرة القدم واصفا إياهم بإنهم ” في مزبلة التاريخ ” بعد ما حدث .

بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ اقول للشعب المصري العظيم انت تستحق منظومه رياضيه اكثر احتراما لك وأكثر حرصا عليك… Posted by Hany Shaker on Saturday, July 6, 2019

وكتب الشاعر الغنائي ” أمير طعيمة ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” معلقا على المدير الفني للمنتخب المصري ” خافيير أجيري ” بإنه أسوأ مدير فني تولى قيادة المنتخب .

الاعمي شايف ان أدائك البدني بينزل دايما في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر و تنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب اكتر ما هو مفتوح

أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة و خطة عشوائية و عكنن علي ١٠٠ مليون

الجمهور المصري: عملنا اللي علينا بس كنّا بننفخ في قرية مقطوعة — Amir Teima (@AmirTeima) July 6, 2019

وكتب الإعلامي ” رامي رضوان ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” .

بعد هزيمة المنتخب اليوم

حان وقت الحساب..والدفع لازم يكون انجليزي..يعني الفاتوره تتقسم على الكل

كل واحد يشيل شيلته بقى

بكره في ٨ الصبح أقولكم الحساب عند مين — Ramy Radwan (@RamyRadwan) July 6, 2019

وكتب الفنان ” محمود البزاوي ” على تويتر مقارنا بين أجيري والمدير الفني السابق للمنتخب ” هيكتور كوبر ” .

حقيقي اسفين قيمتك طلعت كبيره و تفكيرك الدفاعي كان هو الصح .. شكرا كوبر انك كنت قادر تداري كل العيوب اللي فينا pic.twitter.com/V9Sos97mup — محمود البزاوي (@albezzawy) July 6, 2019

وكتب الفنان ” صلاح عبد الله ” على تويتر معربا عن حزنه الشديد للهزيمة .

كان نفسي أقولكم معلش عملتوا اللي عليكم بس بصراحة مش قادر أقولها

😭حزين وببكي زي العيال😭 — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) July 6, 2019

وفي تغريدة للفنان ” أحمد السعدني ” أعرب فيها عن غضبه من الاتحاد المصري لكرة القدم ومشيرا إلى قرار إعادة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب .

اما تتنيل تاخد قرار صح او غلط مترجعش فيه ابداً و اسأل الجوهري الله يرحمه نستاهل السقوط و الفشل الذريع — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) July 6, 2019

وكتب الفنان ” كريم فهمي ” عبر حسابه على ” تويتر ” .

كان متوقع مع مدير فني كارثه و قايمه غريبه و لكن محمد الشناوي و طارق حامد روح و رجوله … اما اتحاد الكوره ايه ؟؟؟ منتخب مصر اسم كبير … عيب عيب عيب — karim fahmi (@karimfahmi) July 6, 2019

ونشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة ظهرت عليها ملامح الحزن بعد الهزيمة وكتبت معلقة : ” بصراحة مش قادرة أقول كم انا آسفة لهذا الأداء المحزن احزنتونا ” .

وعلق الفنان ” شريف منير ” عبر حسابه على ” إنستجرام ” بصورة لمدير المنتخب المصري السابق ” حسن شحاتة .. وجاء معلقا عليها : ” الله يمسيك بالخير يا معلم ” .

وكتب الإعلامي عمرو أديب على ” تويتر ” مطالبا بمحاسبة كل مسئول عن هذه الهزيمة .

اوعى حد يقولى انه انصدم او انها مفاجاه كان باين المستوى من الاول احنا اللي بس كنا بنساند وبندعى . لكن الكوره في النهايه عرق ولياقه ولعيبه ملتزمه لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب لازم حد يتحاسب — Amr Adib (@Amradib) July 6, 2019

ونشر الفنان ” شيكو ” عبر صفحته على ” إنستجرام ” صورة لتي شيرت المنتخب المصري وكتب معلقا عليها : ” مش اي حد يمسكها ولا اي حد يلبسها ولا اي حد يدربها ” .