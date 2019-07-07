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تعليقات المشاهير على خروج المنتخب المصري من بطولة أمم إفريقيا

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سيطرت حالة من الغضب على المشاهير من الوسط الفني والإعلامي في مصر عقب خروج منتخب بلادهم من بطولة كأس أمم أفريقيا يوم أمس بعد الهزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات دور ال 16 .

وحرص عدد كبير من المشاهير على التعبير عن ردود أفعالم سواء كانت بإظهار الغضب والحزن أو السخرية من الموقف عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي .

فجاء الفنان هاني شاكر عبر حسابه الرسمي على موقع ” فيس بوك ” معلنا عن غضبه من خروج المنتخب المصري من البطولة ومطالبا بإقالة الاتحاد المصري لكرة القدم واصفا إياهم بإنهم ” في مزبلة التاريخ ” بعد ما حدث .

بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ اقول للشعب المصري العظيم انت تستحق منظومه رياضيه اكثر احتراما لك وأكثر حرصا عليك…

Posted by Hany Shaker on Saturday, July 6, 2019

وكتب الشاعر الغنائي ” أمير طعيمة ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” معلقا على المدير الفني للمنتخب المصري ” خافيير أجيري ” بإنه أسوأ مدير فني تولى قيادة المنتخب .

وكتب الإعلامي ” رامي رضوان ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” .

وكتب الفنان ” محمود البزاوي ” على تويتر مقارنا بين أجيري والمدير الفني السابق للمنتخب ” هيكتور كوبر ” .

وكتب الفنان ” صلاح عبد الله ” على تويتر معربا عن حزنه الشديد للهزيمة .

وفي تغريدة للفنان ” أحمد السعدني ” أعرب فيها عن غضبه من الاتحاد المصري لكرة القدم ومشيرا إلى قرار إعادة اللاعب عمرو وردة إلى معسكر المنتخب .

وكتب الفنان ” كريم فهمي ” عبر حسابه على ” تويتر ” .

ونشرت الفنانة ” رانيا محمود ياسين ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة ظهرت عليها ملامح الحزن بعد الهزيمة وكتبت معلقة : ” بصراحة مش قادرة أقول كم انا آسفة لهذا الأداء المحزن احزنتونا ” .

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بصراحه مش قادره اقول كم انا اسفه لهذا الأداء المحزن احزنتونا😢

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وعلق الفنان ” شريف منير ” عبر حسابه على ” إنستجرام ” بصورة لمدير المنتخب المصري السابق ” حسن شحاتة .. وجاء معلقا عليها : ” الله يمسيك بالخير يا معلم ” .

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وكتب الإعلامي عمرو أديب على ” تويتر  ” مطالبا بمحاسبة كل مسئول عن هذه الهزيمة .

ونشر الفنان ” شيكو ” عبر صفحته على ” إنستجرام ” صورة لتي شيرت المنتخب المصري وكتب معلقا عليها : ” مش اي حد يمسكها ولا اي حد يلبسها ولا اي حد يدربها ” .

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مش اي حد يمسكها ولا اي حد يلبسها ولا اي حد يدربها…

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2 تعليق

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