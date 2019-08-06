تعليق مرتضى منصور على مبادرة الصلح مع الخطيب : ” شرف ليه إنه يقعد معايا “

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عن رفضه لمبادرة الدكتور ” حسن راتب ” رئيس قناة المحور الفضائية لإجراء جلسة الصلح بينه وبين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري .

وعلق مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع برنامج ” الزمالك اليوم ” المذاع عبر قناة المحور قائلا : ” مع احترامي لحسن راتب إنت بتنفخ في قربة مقطوعة .. شرف للخطيب أنه يقعد معايا .. الخطيب كان بيستناني لحد ما أقابله ” .

وأضاف منصور : ” أنا مقعدش مع الخطيب .. الخطيب في حاله وأنا في حالي ولو قبل الخطيب دعوة حسن راتب يروح يقعد مع علاء مقلد عضو نادي الزمالك .. أنا أسف بس محمود الخطيب ده كان بيجي ياخد دور عشان يقابلني أنا مستشار ومؤلف قانون ” .

وأشار رئيس نادي الزمالك أن مبادرة قديمة قد طرحت وانتهت ببلاغات ضدي في النيابة .

وجاءت مبادرة حسن مالك في محاولة لإنهاء كافة المشاكل والأزمات بين الطرفين و تهدئة الأجواء بين الأهلي والزمالك وجماهيرهما .

وقال حسن راتب : ” لا أريد أن تكون قناتي منبرا للألفاظ البذيئة وغير اللائقة منزلي مفتوح لمرتضى منصور ومحمود الخطيب من أجل عقد جلسة صلح وفتح صفحة جديدة ” .