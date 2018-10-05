جماهير ليفربول تنقلب على محمد صلاح وتطالب بالتخلص منه

صبت جماهير ليفربول الإنجليزي جام غضبها على النجم المصري محمد صلاح بعد الخسارة الأولى التي مني بها فريقها أمام نابولي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وطالب بعضهم بوضعه على دكة البدلاء أو حتى بيع عقده.

وقدم ليفربول واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم عندما تعرض إلى خسارة متأخرة أمام نابولي الإيطالي في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا بفضل هدف لورينزو إنسيني قبل دقيقة من نهاية المباراة.

ولم يظهر النجم المصري الذي حاز الموسم الماضي على لقب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب فيه وكذلك أفضل لاعب إفريقي، بمستواه المعروف، وواصل مستوياته الباهتة التي يقدمها منذ بداية الموسم الحالي.

ومنحت صحيفة “ليفربول إيكو” المقربة من النادي الأحمر صلاح تقييماً هو الأسوأ بين لاعبي الفريق، عندما أعطته 4 من عشر درجات مشاركاً ذلك مع المدافع ترينت أرنولد.



وكتبت بعض جماهير ليفربول على “تويتر”: لماذا يدفع كلوب بمحمد صلاح في مباراة كهذه وهو لا يقدم مستويات جيدة منذ فترة، عليه أن يبقيه في الدكة، ولا نريد مشاهدته إذا استمر يلعب بتلك الطريقة عندما نلاقي مانشستر سيتي.

وكتب آخر: يبدو أن صلاح لاعب الموسم الواحد، على ليفربول التفكير ببيع عقده عاجلاً حتى لا تهبط قيمته السوقية أكثر من ذلك.

وذهب بعض جماهير “الأحمر” إلى اتجاه أكثر منطقية، قائلين بأن صلاح يحتاج إلى الابتعاد قليلاً عن الضغوط وشحن بطارياته قبل العودة بشكل أقوى، رافضين فكرة التخلص من المهاجم الذي أحرز 44 هدفاً الموسم الماضي.

وسجل صلاح 3 أهداف فقط خلال 10 مباريات في الموسم الحالي بجميع البطولات، مكملاً 90 دقيقة في 5 مباريات فقط.