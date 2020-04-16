كشف ” جوزيف بلاتر ” رئيس الاتحاد الدولي السابق لكرة القدم في تصريحات له لصحيفة ” بيلد ” الألمانية عن إمكانية سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر .

وذلك على خلفية قضايا الفساد التي تحيط بقطر والمسئولين عن ملف تنظيم المونديال .

وأضاف جوزيف بلاتر : ” إن الولايات المتحدة ستكون قادرة على استضافة كأس العالم 2022 وسط اتهامات الفساد الجديدة التي تحيط بقطر التي ستستضيف البطولة في ديسمبر 2022 .. وهي المرة الأولى التي لا تجري فيها البطولة فى الصيف بالفترة بين يونيو ويوليو ” .

وتابع : ” ألمانيا أيضًا قادرة على استضافة البطولة لكن هذا سيعني أن كأس العالم ستقام في أوروبا مرة أخرى بعدما أقيمت في روسيا 2018 .. لذا فإن أوروبا لن تكون الخيار الأول حال سحب التنظيم من قطر ” .

واستكمل بلاتر : ” الولايات المتحدة يمكن أن تنظم البطولة المقبلة بدلا من نسخة 2026 .. إنهم قادرون فإنه ليس علم الصواريخ ويمكن لليابان أيضا أن تفعل ذلك كما أنهم يحاولون استضافة كأس العالم 2022 ” .

يذكر أن في مطلع الشهر الحالي اتهم المدعي العام الأمريكي الملف القطري بتقديم رشاوى إلى عدة مسئولين بارزين في الفيفا منهم الترينيدادي ” جاك ورانر ” مقابل الحصول على حق استضافة البطولة .