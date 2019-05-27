جويس عزام تصل إلى القمة السابعة

استطاعت اللبنانية جويس عزام أن تحقق تحدي القمم السبعة لتصبح اللبنانية الأولى من بين 71 امرأة استطاعوا تحقيق هذا التحدي عالميا .

تمكنت جويس من الوصول إلى أعلى نقطة على سطح الأرض على قمة جبل إفرست والذي يبلغ ارتفاعه 8848 مترا .

وبهذا الإنجاز تكون قد أدت المهمة بصعود القمم السبعة : جبل إلبروس ، روسيا عام 2012 – مثلث كارستنز ، بابوا غينيا الجديدة عام 2013 – كليمنجارو ، تنزانيا عام 2014 – أكونكاغوا ، الأرجنتين عام 2017 – دنالي ، الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 – جبل فينسون ، انتاركتيكا عام 2018 – ايفرست عام 2019 .

وشاركت جويس عزام تفاصيل رحلتها ويومياتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وهي رافعة شعار ” واجه أكبر الصعوبات بضحكة كبيرة ” .. وتحلم برحلة في القطبين الجنوبي والشمالي .

وبدأت جويس عزام تسلق الجبال منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها حيث بدأـ بتسلق جبال لبنان ومنذ 6 سنوات قررت أن تخوض تحدي القمم السبعة .

وبذلك نجحت عزام في تغيير وجهة نظر المجتمع بأن هذه الرياضات ترتبط بالرجال فقط وأن المرأة تستطيع أن تحقق كل ما تريده وتحلم به وتستطيع تجاوز الصعاب .