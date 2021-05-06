علق الإعلامي الرياضي المصري ” مدحت شلبي ” عبر برنامجه ” مساء أون تايم ” المذاع على قناة أون تايم سبورت على خبر وفاته إثر حادث سير والذي نشره أحد الصحفيين بجريدة اليوم السابع عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك .

فجاء في الخبر : ” عاجل .. وفاة الكابتن مدحت شلبي منذ قليل إثر حادث أليم وتذاع حلقة مسجلة الآن ” .

ونفى مدحت شلبي ما تم تداوله بشكل نهائي مشيرا إلى أنه اعتاد على مثل هذه الأخبار خلال الفترة الأخيرة بشكل كامل .

وأضاف أنه تلقى عددا من الاتصالات فور نشر هذا الخبر من عدد من الشخصيات والمواقع الهامة في مصر من أجل الاطمئنان على صحته مؤكدا على أن الحلقة التي يقدمها مباشرة وليست مسجلة كما تردد نهائيا .