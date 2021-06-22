احتفل نجم كرة القدم الجزائري ولاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بخطوبته على صديقته عارضة الأزياء البريطانية ” تايلور وارد ” .

حيث نشرت تايلور وارد صورا عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام يوم أمس الإثنين لإعلان الخطوبة بشكل رسمي .

وظهرت خطيبة رياض محرز في الصور برفقته أثناء تواجدهما بجزيرة ميكونوس اليونانية حيث يقضي الثنائي عطلتهما الصيفية معا .. وفي إحداها كانت تبرز خاتم الخطوبة بيدها .

وكتبت في تعليقها عليها : ” ليس هناك من أريد العيش معه غيرك .. أتمنى عمرا مديدا لنا .. لا أطيق الانتظار حتى نكبر معًا .. احبك ” .. ليرد عليها محرز في تعليق له قائلا :” أحبك ” .

يذكر أن رياض محرز ارتبط بعارضة الأزياء البريطانية في شهر فبراير من عام 2020 بعد طلاقه من زوجته الإنجليزية ذات الأصول الجزائرية ” ريتا جوهال ” .. وأثمر هذا الزواج عن طفلتين .