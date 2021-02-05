يصادف اليوم عيد ميلاد لاعب كرة القدم العالمي ​كريستيانو رونالدو​ الذي شغل العالم كنجم على مواقع التواصل الاجتماعي باطلالاته وكل ما يصدره من تصاميم خاصة به.

ويعتبر كريستيانو أول رياضي يصبح بيليونيرا خلال مسيرته الرياضية وفقد اشارت الاحصاءات ان كريستيانو يجني في الساعة الواحدة حوالي 3424 يورو اي حوالي 4101 دولارا اميركياً وبمعدل 98459 دولارا اميركيا في اليوم الواحد بغض النظر ان كان يوم عمل او عطلة.

مردود كريستيانو رونالدو الصافي يصل الى 691119 دولاراً اميركياً في الاسبوع الواحد وحوالي 3 مليون دولار في الشهر.





