رغم خسارة مصر للمرة الثانية… ما زال هناك احتمال لتأهلها الى دور الـ 16 في المونديال!

ينتظر المنتخب المصري نتيجة مباراة أوروجواى والسعودية المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا، لاستعادة الأمل فى عبور دور المجموعات.

وسيستعيد المنتخب المصري أمله فى تخطى دور المجموعات بنهائيات كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا، حال فوز المنتخب السعودى على أوروجواى فى مباراة الغد والفوز على المنتخب السعودي فى الجولة الثالثة من المنافسات بخلاف فوز منتخب روسيا على أورجواي فى الجولة الثالثة.

خسر منتخب مصر أمام روسيا فى الجولة الثانية فى اللقاء الذي جمعهما اليوم بنتيجة 3 / 1 بمدينة سانت بطرسبرج.