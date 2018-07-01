روسيا تقصي اسبانيا وتتأهل الى ربع نهائي كأس العالم

تأهل المنتخب الروسي لربع نهائي كأس العالم 2018 بعد تغلبه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعتهما في دور الـ16.

افتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل عن طريق المدافع الروسي سيرغي إيغناشيفيتش بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وعادل أرتيوم دزيوبا النتيجة لروسيا من ركلة جزاء عند الدقيقة 41.

ولم يستطع أي من المنتخبين إضافة الهدف الثاني في اللقاء لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، ويلجأ الفريقان للعب شوطين إضافيين لم يسفرا عن أي جديد ليحتكم المنتخبان لركلات الجزاء التي ابتسمت لأصحاب الأرض بنتيجة 4-3.

وتألق الحارس الروسي إيغور أكينفييف بتصديه لركلتي جزاء لكل من خورخي ميروديو كوكي وإياغو أسباس ليتأهل منتخب بلاده للدور ربع النهائي لمونديال روسيا لأول مرة في تاريخه منذ انتهاء الحقبة السوفيتية.

وبهذا الخروج لأبطال العالم 2010 تعززت لعنة أصحاب الأرض لديهم، إذ لم يسبق لمنتخب إسبانيا أن فاز في أي مباراة على مستضيف بطولة، سواء أكانت بطولة لكأس العالم أو لأمم أوروبا، وخسر لقاءاته الثمانية السابقة جميعا أمام المنتخبات المضيفة.

فقد خسر الإسبان أمام إيطاليا عامي 1934 و1980، وأمام البرازيل عام 1950، وفرنسا عام 1984، وألمانيا 1988، وإنجلترا 1996، وكوريا الجنوبية عام 2002، وآخر مرة خسر المنتخب الإسباني كانت أمام المنتخب البرتغالي في بطولة أوروبا عام 2004.