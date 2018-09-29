رونالدو يفاجأ متابعيه بنطقه كلمات بالعربية.. شاهد ماذا قال!

فاجأ كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، متابعيه عبر موقع “إنستغرام”، وخاطبهم باللغة العربية، بناء على طلب أحدهم.

وخلال بث مباشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، قال قائد منتخب البرتغال: “السلام عليكم”، قبل أن يكمل حواره مع معجبيه.

وتحدث صاحب الكرات الذهبية الخمس مع متابعيه عن أمور شخصية ومهنية، من خلال حسابه الرسمي الذي يتابعه أكثر من 142 مليون شخص.

وطلب أحد المعجبين من “الدون” في رسالة أن يتحدث اللغة العربية، لكن لاعب ريال مدريد الإسباني السابق رد ضاحكا بأنه لا يمكنه التحدث بها.

لكن بعد لحظات ألقى تحية “السلام عليكم” خلال البث المباشر، ليثير إعجاب متابعيه لا سيما من العرب.