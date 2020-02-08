زوجة محمد صلاح تضع مولودتهما الثانية

رزق ” محمد صلاح ” لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي صباح اليوم السبت بمولودته الثانية والتي أطلق عليها إسم ” كيان ” وفقا لمصادر مقربة منه .

ووضعت ماجي صادق زوجة محمد صلاح طفلتهما الثانية في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن .

لتنضم طفلتهما ” كيان ” إلى أسرتهما المكونة من محمد صلاح وزوجته وإبنتهما مكة التي تبلغ من العمر 5 سنوات .

يذكر أن إسم كيان هو إسم علم مؤنث عربى الأصل ويعنى الطبيعة والفطرة والخليقة، ويعنى أيضا الذات أو الوجود .. وهو يشير إلى الأصل الطيب والهدوء والأخلاق العالية النقية .. وقد فسر بعض علماء النفس والاجتماع معنى اسم كيان بأنه يدل على الجمال والأصل وتتميز صاحبته بطيبة القلب والأخلاق العالية .