الصفحة الرئيسية رياضة زوجة محمد صلاح تضع مولودتهما الثانية

زوجة محمد صلاح تضع مولودتهما الثانية

بواسطة -
0 59

رزق ” محمد صلاح ” لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي صباح اليوم السبت بمولودته الثانية والتي أطلق عليها إسم ” كيان ” وفقا لمصادر مقربة منه .

ووضعت ماجي صادق زوجة محمد صلاح طفلتهما الثانية في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن .

لتنضم طفلتهما ” كيان ” إلى أسرتهما المكونة من محمد صلاح وزوجته وإبنتهما مكة التي تبلغ من العمر 5 سنوات .

يذكر أن إسم كيان هو إسم علم مؤنث عربى الأصل ويعنى الطبيعة والفطرة والخليقة، ويعنى أيضا الذات أو الوجود .. وهو يشير إلى الأصل الطيب والهدوء والأخلاق العالية النقية .. وقد فسر بعض علماء النفس والاجتماع معنى اسم كيان بأنه يدل على الجمال والأصل وتتميز صاحبته بطيبة القلب والأخلاق العالية .

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.