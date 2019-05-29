سارة عصام .. أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بالحذاء الذهبي

في سبق رياضي جديد حققت اللاعبة المصرية سارة عصام صاحبة ال 20 عاما لاعبة فريق ستوك سيتي الإنجليزي ونجمة المنتخب الوطني للسيدات إنجازا بحصولها على جائزة هداف ستوك سيتي لهذا الموسم وحصلت على جائزة الحذاء الذهبي .

وجاء ذلك بعد تسجيلها ل 12 هدف في 12 مباراة مع الفريق .. ليرتبط اسمها بمحمد صلاح في ليفربول .

وأعربت سارة عن سعادتها بالجائزة وأن ذلك يعد إنجاز كبير في مسيرتها وخطوة تقربها من أحلامها .

كما شكرت زملائها وفريق العمل بالنادي في مساعدتها على تحقيق ذلك فهي لم تكن لتحقق ذلك بمفردها .. وأبدت حزنها عن عدم اهتمام اتحاد الكرة المصري بها منذ بداية رحلتها الإحترافية وعدم تواصلهم معها .

وكانت سارة عصام قد انتقلت إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي عام 2017 قادمة من نادي وادي دجلة المصري بعقد لمدة موسم واحد وبعد تقديمها لاداء متميز قامت إدارة النادي بتجديد التعاقد معها .

وفي ديسمبر الماضي توجت بجائزة أفضل رياضية عربية لعام 2018 والتي تقدمها مؤسسة لندن العربية .